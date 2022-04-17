في حفل تكريم وتوزيع الجوائز على الموزعين المعتمدين والمتميزين عالميا لسيارات مرسيدس-بنز لعام 2021، حصلت شركة الملا أوتوموبيلز، العضو في مجموعة الملا والموزع المعتمد والوحيد لسيارات مرسيدس-بنز في الكويت على جائزة «الموزع الأفضل في تطوير الموارد البشرية» من شركة مرسيدس-بنز العالمية، وقد حضر الحفل الذي أقيم في دبي مؤخرا نخبة من الموزعين لسيارات مرسيدس-بنز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.



وتعتبر هذه الجائزة مؤشرا يعكس نجاح رؤية شركة الملا أوتوموبيلز في تعزيز مكانتها الريادية بين الموزعين المعتمدين لسيارات مرسيدس-بنز، وتقديرا لإنجازاتها المتميزة في تدريب وتطوير مهارات موظفيها، وذلك بهدف تعزيز مركزها الريادي في المنطقة كونها الموزع المعتمد والحصري لسيارات مرسيدس-بنز في الكويت.



وتعليقا على هذا الحدث، قال عماد فليحان رئيس مجموعة قطاع السيارات في مجموعة الملا: سعداء باستلامنا جائزة «الموزع الأفضل في تطوير الموارد البشرية لعام 2021» ضمن قائمة تشمل موزعي سيارات مرسيدس-بنز في عدة قارات، إن هذا الإنجاز يعكس حرص مجموعة الملا على التميز والتفوق في كافة الأعمال التي تقوم بها، ويجسد الاهتمام الكبير الذي توليه المجموعة لتطوير وتدريب كل فرق العمل فيها والذي يتمثل بأعلى معايير خدمة العملاء التي نقدمها لعملائنا في مختلف قطاعات العمل لدينا، وأضاف: نتطلع لمواصلة سعينا في تطوير أدائنا وتقديم الأفضل دائما في كافة نواحي أعمالنا.



ومن جانبه، قال رئيس قطاع - مرسيدس-بنز في شركة الملا أوتوموبيلز ستيف براون: يسرنا استلام جائزة الموزع الأفضل في تطوير الموارد البشرية من شركة مرسيدس-بنز العالمية، والذي يمثل تكريما وتقديرا للأداء المتميز لفريق عملنا، إن حصولنا على هذه الجائزة هو بفضل إخلاص وتفاني جميع موظفينا وخاصة القائمين على برامج التدريب والتطوير بالإضافة إلى وحداتنا التشغيلية وسعي الفريق الإداري الدؤوب في المساهمة بتطوير وتحسين مستويات الأداء.



وأضاف قائلا: في عام 2021 حصل الموظفون الذين يتعاملون بشكل مباشر مع العملاء في شركة الملا أوتوموبيلز على متوسط 8.5 ايام تدريب لكل مشارك، بينما حصل الموظفون الفنيون على متوسط 11 يوم تدريب لكل مشارك. والجدير بالذكر أن الموظفين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع العملاء قد تلقوا أربعة أضعاف أيام التدريب المطلوبة، بينما تلقى الموظفون الفنيون ضعف أيام التدريب المطلوبة.



وتواصل شركة الملا أوتوموبيلز رحلة نجاحها وتسجيلها المزيد من الإنجازات بحصولها على العديد من الجوائز، فهذه ليست المرة الأولى التي تفوز فيها بجائزة تميز على المستوى العالمي، حيث حصدت في العام 2019 على جائزة المركز الأول في فئة موزعي سيارات مرسيدس-بنز المعتمدين، وهي المرة الأولى التي تمنح فيها تلك الجائزة لموزع معتمد لسيارات مرسيدس-بنز بعد عام واحد فقط من حصوله على امتياز التوزيع.