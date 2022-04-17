في هذه الأيام يحوم متوسط العمر المتوقع للإنسان حول رقم 77 عاما، ولكن فيما يسمــى بـ «المناطق الزرقاء»، فإن العمر الافتراضي أطول بكثير. ويعيش سكان المناطق الزرقاء، والتي تشمل كلا من سردينيا وإيكاريا وأوكيناوا ونيكويا ولوما ليندا، لأكثر من 100 عام. ومن الصعب أن تعثر على المشروبات المصنعة مثل الصودا والعصير المحلى والمشروبات الرياضية في ثلاجة أحد سكان هذه المناطق.



لكن يمكن بسهولة الوصول إلى بعض المشروبات الصحية التالية، التي يتميز العديد منها بأنه مليء بمضادات الأكسدة التي تقاوم الأمراض وغيرها من العناصر الغذائية الأساسية المعززة للصحة، كما يلي:



1 - الماء: في جميع المناطق الزرقاء، من الشائع تقديم الماء مع الوجبات - بالإضافة إلى شربه بين الحين والآخر على مدار اليوم. وفي هذا الشأن، تقول ناتالي كوموفا، اختصاصية تغذية: إن «الماء ضروري للعيش لفترة أطول لأنه يساعد الجسم على التخلص من السموم والحفاظ على ضغط الدم الطبيعي وزيادة التمثيل الغذائي»، مشيرة إلى أن «شرب كمية كافية من الماء يوميا يمكن أن يحسن وظائف الجسم، ويزيد من العمر على المدى الطويل».



2- القهوة السوداء: تؤكد دانا إليس هونيس، كبيرة الأطباء في مركز UCLA أن «حبوب البن مليئة بمضادات الأكسدة والبوليفينول والعوامل الأخرى المضادة للالتهابات، وترتبط بطول العمر وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة».



ووجدت دراسة أجريت عام 2018 أن استهلاك القهوة المعتاد مرتبط بتقليل مخاطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية، بالإضافة إلى أنها قد تحمي من مرض السكري من النوع 2 والسمنة.



3 - الشاي الأخضر: يعتبر الشاي الأخضر عنصرا غذائيا أساسيا يوميا في العديد من المناطق الزرقاء، وخاصة أوكيناوا، وفقا لما ذكرته دانا إليس هونيس. بدورها تؤكد كوموفا إن «الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة والبوليفينول، التي تمنع الأمراض عن طريق تنظيم الكوليسترول واستقرار ضغط الدم وتعزيز انقسام الخلايا».



4 - الشاي الأسود: يحظى الشاي الأخضر باهتمام كبير بسبب محتواه من مضادات الأكسدة، لكن لا يقلل ذلك من أهمية الشاي الأسود، والذي أثبتت الأبحاث أنه يمكن أن يقدم العديد من نفس فوائد مكافحة الأمراض. وأظهرت الدراسات أن الشاي الأسود يمكن أن يعزز طول العمر بعدة طرق مختلفة، من بينها خفض مستويات السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وتحسين الكوليسترول والمساعدة في الحفاظ على أمعاء صحية من خلال تعزيز البكتيريا الجيدة.

عن موقع «Eat This Not That»