هادي العنزي



يدخل منتخبنا الوطني لكرة السلة معسكرا تدريبيا في مدينة اسطنبول التركية خلال الفترة من 27 الجاري حتى 13 مايو المقبل، تحضيرا للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية التي تستضيفها الكويت من 15 حتى 30 مايو المقبل. كما سيدخل «أزرق السلة» معسكرا آخر لمدة 4 أيام فقط في العاصمة الأردنية عمان، وذلك قبل التوجه إلى فلسطين للمشاركة في تصفيات كأس آسيا التي تجمعه مع منتخبي العراق وفلسطين. ومن المقرر أن يعقد المدير الفني لمنتخبنا الوطني لكرة السلة عادل التلاتلي والجهاز الإداري اجتماعا مع اللاعبين في التاسعة من مساء اليوم، لتقديم شرح كامل للاعبين عن خطة الإعداد والمهام المقبلة.



وتتكون تشكيلة الأزرق من: الكسندر الغيص، وعلي الهدهود، ومحمد عدنان، وعبدالعزيز الحميدي، وحمد عدنان، وأحمد البلوشي، ومشاري بودهوم، وتركي حمود، وصالح يوسف، وعبدالرحمن السهو، وسهو السهو، وعبدالمحسن مرتضى، وعبدالعزيز ريحان، وعبداللطيف غانم، وراشد الرباح، ويوسف بورحمه، وعمران عنبر، ويوسف الحمدان، ومحمد اشكناني، وفهد الظفيري، ومساعد العتيبي.