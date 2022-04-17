ستكون المواجهة المرتقبة بين إشبيلية الثالث وريال مدريد المتصدر بمنزلة بوابة عبور للأخير نحو لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك عندما يحل النادي المدريدي ضيفا في الأندلس في قمة مباريات المرحلة الثانية والثلاثين.



فوز ريال على ملعب «رامون سانشيسز بيتخوان» سيبعده بفارق 15 نقطة عن إشبيلية الذي لم يكن يتأخر سوى بفارق 5 نقاط عن المتصدر مع نهاية يناير، ومع مباراة أقل في جعبته حينها. غير أن تردي نتائج رجال المدرب خولن لوبيتيغي مع 3 انتصارات فقط في 11 مباراة في «لا ليغا» أدى إلى تخلفهم في سباق الفوز باللقب وتراجعهم للمركز الثالث مع نفس عدد النقاط مع برشلونة (60 لكل منهما) الذي يملك مباراة مؤجلة أمام رايو فايكانو.



من ناحيته، يأمل أتلتيكو مدريد الذي يستقبل إسبانيول أن يعود إلى سكة الانتصارات عقب خسارته أمام ريال مايوركا 0-1 في المرحلة الماضية. ويلتقي اتلتيك بلباو مع سلتا فيغو، وغرناطة مع ليفانتي.



بيدري يغيب لنهاية الموسم



أعلن برشلونة أن لاعب وسطه الدولي الشاب بيدري سيغيب عن باقي الموسم غداة تعرضه لإصابة عضلية في فخذه الأيسر خلال إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» أمام أينتراخت فرانكفورت.



ألمانيا



لا يبدو أن شيئا أو حتى الفوز بلقب عاشر تواليا في الدوري الألماني لكرة القدم، يمكن أن يبلسم جراح المتصدر بايرن ميونيخ بعد خروجه القاسي أمام فياريال في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا. تكمن المشكلة بالنسبة لعملاق بافاريا الذي يحل ضيفا على أرمينيا بيليفيلد المهدد بالهبوط ضمن منافسات المرحلة الثلاثين، في أن هيمنته على «بوندسليغا» لم تعد مهمة كثيرا لجماهيره وإدارته.



يتجه بايرن هذا الموسم لإحراز لقبه العاشر تواليا من دون أن يعاني كثيرا إذ يتصدر مع 69 نقطة ويبتعد بفارق 9 نقاط عن مطارده المباشر بوروسيا دورتموند قبل خمس مراحل من النهاية، ما يعني أنه وفي حال تتويجه سيحرز لقبه الـ 31.



ويلتقي باير ليفركوزن مع منافسه المباشر على المركز الثالث لايبزيغ مع فارق نقطة بينهما.



فرنسا



يخوض مرسيليا قمة الدوري الفرنسي لكرة القدم مع مضيفه باريس سان جرمان المتصدر على أمل تقليص فارق شاسع بينهما، وعينه على مسابقة كونفرنس ليغ القارية الرديفة حيث بلغ نصف النهائي.



ويهيمن باريس سان جرمان المملوك قطريا بشكل كبير على «ليغ 1» هذا الموسم، إذ يتصدر بفارق 12 نقطة عن غريمه الجنوبي قبل سبع مراحل من ختام الموسم. وفي أبرز مباريات اليوم يحل ستراسبورغ الرابع على تروا الخامس عشر، ويستقبل نيس الخامس لوريان السادس عشر.