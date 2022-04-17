فاز فريق برايتون على مضيفه توتنهام 1-0 في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. ويدين برايتون بالفضل في هذا الفوز للاعبه البلجيكي لياندرو تروسارد، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.



ورفع برايتون رصيده إلى 40 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد توتنهام عند 57 نقطة في المركز الرابع.



يسعى وست هام السادس مع 51 نقطة والمزهو بعبوره إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) على حساب ليون الفرنسي، إلى الاستفادة من تذبذب وضع ضيفه بيرنلي صاحب المركز الثامن عشر. وأعلن بيرنلي المهدد بالهبوط الجمعة إقالة مدربه شون دايك بعد أشهر من تمديد عقده. كما يلتقي اليوم نيوكاسل مع ليستر سيتي. إلى ذلك يسعى تشلسي إلى بلوغ نهائي كأس انجلترا عندما يواجه كريستال بالاس في نصف النهائي، وذلك لمحو خيبة خسارة لقب دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.