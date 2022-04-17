استفاق ميلان في الوقت المناسب بفوزه على ضيفه جنوى 2-0، ليبقى متصدرا أمام جاره اللدود إنتر حامل اللقب العائد بدوره من ملعب سبيتسيا بانتصاره الثالث تواليا بنتيجة 3-1 في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي. ومع دخول الموسم أمتاره الأخيرة، كان انتصار ميلان مهما للغاية ضمن مسعاه للفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 2011، لاسيما بعد إهداره



4 نقاط في المرحلتين الماضيتين في وقت حقق جاره إنتر الفوز خلالهما، ما أدخله بقوة في صلب الصراع على اللقب.



على ملعب «سان سيرو»، ضرب ميلان باكرا بافتتاحه التسجيل منذ الدقيقة 11 بهدف للبرتغالي رافايل لياو وأراح البديل البرازيلي جونيور ميسياس أراح أعصاب جماهير «سان سيرو» بضمانه النقاط الثلاث بهدف في الدقيقة 87. وبقي ميلان متصدرا بفارق نقطتين أمام إنتر الذي حقق على حساب سبيتسيا فوزه العشرين هذا الموسم، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين فريق المدرب سيموني إينزاغي والجار اللدود في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس بعد تعادلهما ذهابا 0-0 في مباراة محتسبة على أرض «الروسونيري» الذي يتشارك الملعب ذاته مع جاره اللدود.