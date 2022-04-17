القاهرة - سامي عبد الفتاح



تستأنف اليوم الأجواء الأفريقية لملاعب كرة القدم المصرية، بعد مباراة الأمس بين الأهلي والرجاء المغربي، حيث تقام اليوم مباراتان على ملعبي السويس والدفاع الجوي، ضمن جولة الذهاب لدور ربع النهائي لبطولة الكونفيدرالية، وذلك في الحادية عشرة مساء بتوقيت الكويت، على أن تقام جولة الإياب يوم 24 الجاري.



فعلى ملعب الجيش بمدينة السويس، يستضيف المصري البورسعيدي، ضيفه المغربي نهضة بركان وسط مشكلة كبيرة تواجه المصري وهي امتناع المدير الفني التونسي للفريق معين شعباني عن قيادة الفريق بعد فوزه على الأهلي في الدوري، لتأخر إدارة النادي في صرف مستحقاته منذ 3 أشهر.



وفي نفس التوقيت، وعلى ملعب الدفاع الجوي يستضيف بيراميدز نظيرة مازيمبي الكونغولي، والمباراتان ستكونان الأخيرتين لمدربه إيهاب جلال الذي سينتقل لتدريب منتخب مصر خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.



الى ذلك، وفي سباق الدوري المحلي، اقتنص فيوتشر بقيادة علي ماهر فوزا كبيرا على حساب مضيفه سيراميكا كليوباترا بنتيجة (3-0) ضمن الجولة الـ14 للدوري المصري، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة محتلا بها المركز الخامس فيما تجمد رصيد سيراميكا بقيادة مديره الفني هيثم شعبان عند 14 نقطة بالمركز الـ13.



كما استعاد غزل المحلة بقيادة عبدالحميد بسيوني نغمة الانتصارات بالفوز بعد 10 مباريات متتالية وذلك على حساب ضيفه الجونة بنتيجة (2-1) ليرفع رصيده إلى 16 نقطة احتل بها المركز التاسع فيما تجمد رصيد الجونة بقيادة مدربه رضا شحاتة، عند 14 نقطة في المركز الـ14.