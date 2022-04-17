بيروت - ناجي شربل



صرفت عشرات آلاف الدولارات من قبل فرق من رباعي بطولة كرة السلة اللبنانية «فاينال فور»، على لاعبين أجانب عززت بهم صفوفها لفترة لا تتعدى 20 يوما، ذلك أن المباريات تنطلق في 2 مايو المقبل، وتنتهي في 24 منه كحد أقصى، اذ يقام نصف نهائي البطولة بين بيروت والحكمة بيروت وأيضا بين الرياضي بيروت مع دينامو بيروت، اذ يتأهل للنهائي الفائز بثلاث مباريات من 5 ممكنة.



ويسعى الحكمة الى حل مشكلته المالية مع مدربه السابق فؤاد أبو شقرا ومساعده ديكران كوكوجيان، تمهيدا لرفع الحظر الدولي عنه بضم لاعبين أجانب وتعزيز صفوفه.



ويبدو بيروت مرتاحا في سعيه الى لقب أول. ومتوقع أن يعبر في سهولة محطة الحكمة إلى النهائي، ذلك أن صفوفه تزخر بلاعبين محليين مميزين على رأسهم وائل عرقجي وعلي حيدر. وهو ضم التونسي صلاح الماجري من الدوري الأميركي الشمالي لكرة السلة للمحترفين «ان بي آي».



أما دينامو بيروت فضم سكوتي هوبسون من الدوري الأوسترالي مقابل 70 ألف دولار وهو أعلى رقم يدفع في التعاقدات اللبنانية للاعب أجنبي لفترة قصيرة. بينما عزز الرياضي بيروت حامل اللقب صفوفه بالصربي ميدين كيكانوفيتش لاعب الكويت الكويتي لقاء 50 ألف دولار في سعيه الى التحضير جيدا لموقعته مع دينامو الذي يخوض موسمه الأول بين الكبار.



وعلى الورق، ينتظر بيروت الساعي إلى لقب أول العابر من موقعة الرياضي ودينامو، والمتوقع أن يكون وضعه «جريحا بحال خطرة»، نظرا إلى صعوبة المواجهة.