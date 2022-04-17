توجت فارسة نادي الكويت للفروسية لطيفة الهاجري بلقب بطولة نادي صبحان للألعاب الرياضية والفروسية التي أقيمت في مركز الكويت للفروسية، إذ نجحت في الفوز بصدارة الشوط الخامس الرئيسي على ارتفاع 135 سم في زمن قدره 56.92 ثانية بدون نقاط جزاء، تلاها الفارس الإيطالي أنطونيو موروزو بزمن 61.98 ثانية بدون نقاط جزاء، والفارسة هلا الملا بزمن 64.12 ثانية بدون نقاط جزاء، وعناز العناز وأبرار المسلم وعبدالعزيز العجيل، وقام أمين سر نادي صبحان الفارس حمد الرومي بتتويج الأبطال.



وتكونت البطولة من 5 أشواط على ارتفاعات 70-90 سم و105 سم و115 سم و125 سم و135 سم.



من جهتها، عبرت الفارسة لطيفة الهاجري عن سعادتها بتحقيق الفوز بلقب بطولة نادي صبحان للفروسية، خصوصا أن البطولة هي المسابقة الثانية التي تقام في الفترة الليلية بعد الإفطار في رمضان.



وترأست لجنة الحكام في البطولة الحكم الدولي ابتسام العاروري، وضمت اللجنة كلا من الحكام الدوليين نبيلة العلي ونضار المصطفى وندى العوضي ولمى عبد العال، وتولى تصميم المسلك الفارس عبدالرحمن الفزيع وساعده عبدالعزيز العجيل، فيما كان د. يحي الهدبان وغدير نعمتي ويعقوب النصر الله حكام ساحة، وشهد عوض وبدر الهيفي في ميدان الإحماء.