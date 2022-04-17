تغلب ليفربول على مان سيتي 3-2 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب ويمبلي بلندن، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الاتحاد، ليننظر الفائز من مواجهة تشلسي وكريستال بالاس اليوم على لقب الكأس الانجليزي.



وفي مواجهات الدوري الممتاز لكرة القدم، سجل القناص البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه مان يونايتد «الشياطين» لفوز مثير على ضيفه نوريتش سيتي 3-2 السبت في المرحلة الـ 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وفي باقي مباريات الدوري ليوم السبت، فاز ساوثهامبتون على ضيفه ارسنال 1-0، وبرايتون على مضيفه توتنهام 1-0، وبرنتفورد على مضيفه واتفورد 2-1.