أقامت سفارة دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الغبقة الرمضانية لرؤساء البعثات الدبلوماسية الخليجية والعربية في العاصمة السعودية الرياض بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف.

وقال سفير دولة الكويت عميد سفراء الخليج لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد الجابر الصباح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش الغبقة ان هذه العادات الرمضانية الكريمة توطد العلاقات الأخوية بيننا في أجواء رمضانية طيبة.

واكد السفير الشيخ علي الخالد الحرص على التواصل مع جميع البعثات الدبلوماسية في أجواء العادات الأصيلة لمجتمعاتنا خاصة في مثل مناسبة شهر رمضان الكريم.

من جهته قال السفير الجزائري لدى المملكة الدكتور محمد بوغازي ان هذه الاجواء الأخوية الطيبة خاصة في هذه الأيام الرمضانية المباركة تؤكد على أصالة الشعوب العربية في التزاور والتآزر والسعي دائما نحو الخير والتعاون.

واكد السفير بوغازي ان شهر رمضان الفضيل تزداد فيه صلة الإنسان بربه بالطاعات وكمسلمين نعتبر هذا الشهر شهرا للتواصل بين الإخوان والأحبة.

من جهته اعرب وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السعودية السفير خالد السحلي في تصريح ل(كونا)، عن السعادة البالغة بهذه الأجواء الرمضانية الروحانية مؤكدا ان الالتقاء مهم جدا خاصة بما يعزز علاقات السلك الدبلوماسي والدولة المضيفة المملكة العربية السعودية وهو امتداد لعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة.

واضاف السفير السحلي ان هذا اللقاء مهم خاصة بعد الانقطاع بسبب جائحة فيروس (كورونا) ومع بداية الانفراج وعودة الأمور الى طبيعتها في الالتقاء والاجتماع وتبادل الآراء، لافتا الى الحاجة له في هذا الوقت وهي البادرة الطيبة التي قام بها السفير الشيخ علي الخالد بهذه السنة الحسنة التي سنها سفراء دول مجلس التعاون والدول العربية.