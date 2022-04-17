بشرى شعبان

أعلن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، أنه تم الانتهاء من التدقيق على الأعمال الممتازة وسوف تودع في حسابات الموظفين خلال أيام، موضحا أنه تم الانتهاء منها لكافة قطاعات الهيئة .

وأضاف الموسى بأنه تم الصرف للمستحقين فقط والمستوفين لشروط صرف مقابل الأعمال الممتازة، والانتهاء من غعداد الكشوف واعتمادها والاستعداد للصرف خلال الأيام المقبلة.

وتقدم الموسى بالشكر والتقدير لقطاع الموارد البشرية والمالية والمراقبين الماليين لجهودهم المبذولة لأعمال الصرف وإعداد الكشوف الخاصة بالموظفين المستحقين للاعمال الممتازة متمنيا لهم دوام التوفيق .