عبدالعزيز الفضلي

نفى رئيس الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب ورئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية النائب د. عبدالله الطريجي، وجود أي شيء رسمي بخصوص تعديل الدوائر الانتخابية حتى هذه اللحظة وأن ما يتم تداوله مجرد كلام، مشيراً إلى أن البعض قدم مقترح بقانون بتعديل الدوائر لكنه لم يرفع لمجلس الامة .

جاء ذلك في تصريح أدلى به الطريجي خلال حضوره المهرجان الرمضاني المشترك الذي أقامته جمعية الكشافة الكويتية مع جمعية المرشدات الكويتية وتضمن العديد من الانشطة الرمضانية الاجتماعية.

وقال الطريجي خلال مشاركته بالمهرجان بشأن استقالة الحكومة: " انا متفائل خاصة وان الموضوع الآن لدى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد"، معربا عن اطمئنانه بأنهم سينظرون لمصلحة الكويت والشعب الكويتي واستدرك بالقول:"لذلك فإن أي قرارات تصدر نحن نرحب بها لأنه في النهاية الهدف هو مصلحة الكويت والشعب الكويتي".

وذكر الطريجي ان الكويت ستستضيف في شهر مايو المقبل ملتقى كشفي عربي وهو اكبر ملتقى شبابي سيكون برعاية رئيس مجلس الامة م مرزوق الغانم، منوهاً الى انه يتضمن 8 فعاليات كشفية وبمشاركة وحضور دولي كبير وتقيمه الكويت وذلك بعد صدور قرار بالاجماع من رؤساء الجمعيات الكشفية في الوطن العربي بتسمية الكويت عاصمة للعمل الكشفي .

وعودة الى المهرجان الرمضاني قال الطريجي ان جمعية الكشافة الكويتية اعتادت وبشكل سنوي اقامة مثل هذه الفعالية الاجتماعية في الشهر الفضيل، موضحاً انه بعد توقف عامين بسبب الجائحة قمنا بالتنسيق مع جمعية المرشدات الكويتية ليكون هذا المهرجان مشترك كعادة من العادات التي عُرف بها اهل الكويت خلال شهر رمضان المبار، معرباً عن بالغ شكره وتقديره للاخوات في جمعية المرشدات وعلى رأسهن رئيسة مجلس الادارة هند الهولي، وكذلك اعضاء مجلس ادارة جمعية الكشافة الكويتية على إنجاح هذه الفعالية لأنها كانت بالفعل مميزة .

من جانبها قالت رئيسة مجلس إدارة جمعية المرشدات الكويتية هند الهولي، ان المهرجان جمع طيب تم تنظيمه بالتعاون مع جمعية الكشافة الكويتية وشارك به عدد كبير من الأهالي وكبار السن وذوي الهمم إضافةً إلى المناطق التعليمية بوزارة التربية، مشيرةً إلى أنه تضمن مجموعة من الفعاليات الخاصة بالقرقيعان أسعدت جميع الحضور .

وأعربت الهولي عن بالغ شكرها وتقديرها لرئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية للتعاون فيما بيننا ، منوهةً الى اننا مستمرون في هذا التعاون وفي خدمة بلدنا الحبيب بجميع المجالات .