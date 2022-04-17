عبدالعزيز الفضلي

في إطار استعدادات وزارة التربية لاختبارات نهاية العام لطلبة الثانوية العامة ووفقاً للخطة الموضوعة من قبل قطاع التعليم العام، بدأ كنترول الصف الثاني عشر لامتحانات الفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي الحالي امس، بعملية سحب كشوف طلبة الصف الثاني عشر المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة من قبل إدارة المدرسة من نظام سجل الطالب ومراجعتها وسحب ايضاً كشوف طلبة الصف الثاني عشر بنظام المنازل المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة من قبل مراقبة الامتحانات وشؤون الطلبة بالمناطق التعليمية من نظام سجل الطالب.