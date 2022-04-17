تقدم 10 نواب بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة والتصويت على منحة ال3000 دينار للمتقاعدين.

وقال النواب في نص الطلب إنه استنادا لنص المادة ۷۲ من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، تتقدم نحن الموقعون أدناه بطلب عقد جلسة خاصة يوم الأربعاء الموافق ۲۰۲۲/4/۲۰ للمناقشة والتصويت على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية المشتركة بشان منحة المتقاعدين والزيادة السنوية والتي وافق مجلس الأمة على توصية نيابية بجلسة 17 مارس 2022 للحكومة بأن تكون المنحة المالية لأصحاب المعاشات التقاعدية وقيمتها 3 آلاف دينار بمعزل ومنآى من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات، على أن يوزع مع الدعوة للجلسة التقرير ليتسنى لأعضاء مجلس الأمة الاطلاع عليه.

والنواب موقعو الطلب هم د. عبد الكريم الكندري، والصيفي الصيفي وسعود أبو صليب وفايز الجمهور وحمد المطر واسامة الشاهين واحمد مطيع العازمي وفارس العتيبي وحمدان العازمي وصالح ذياب المطيري.