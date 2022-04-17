قال النائب سعدون حماد إنه قدم وعدد من النواب في الأسبوع الماضي طلب عقد جلسة خاصة لإقرار منحة المتقاعدين ، مضيفا إن " الطلب بانتظار قرار قبول استقالة الحكومة من عدمها".

وأوضح حماد في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي أن " قبول الاستقالة يمنح الحكومة حق حضور الجلسة الخاصة كونها حكومة تصريف العاجل من الأمور مثلما حصل في الجلسة الخاصة التي عقدت في عام 2017 لإقرار قانون الرياضة الذي أدى بدوره إلى رفع الايقاف عن الرياضة الكويتية".



وقال حماد " ننتظر الآن قبول استقالة الحكومة من عدمها كون أن قبول الاستقالة سيجعلنا نستطيع أن نقر قانون المتقاعدين لحين تشكيل حكومة أخرى".



واستعرض حماد تطورات موضوع المتقاعدين خلال الفترة السابقة قائلا إن المجلس رفض رفع سن التقاعد 3 سنوات إضافية وتم تشكيل لجنة مشتركة بين الشؤون المالية والشؤون التشريعية لدراسة الموضوع.



وبين أن اللجنة انتهت إلى إقرار المنحة التي تقدر بثلاثة آلاف دينار وزيادة سنوية بمعدل 20 دينارا، مضيفا إن استقالة الحكومة لا تمكن من عقد جلسة خاصة.



واعتبر أن عدم تحديد التوقيت المناسب لاستجواب رئيس الوزراء السبب الرئيس لتعطيل إقرار قانون المتقاعدين، مشيرا إلى أن " كل النواب يعلمون أن قانون المتقاعدين تمت إعادة النظر فيه من قبل اللجنة وستتم إعادته للمجلس لإقراره والتصويت عليه خصوصا أنه يهم شريحة كبيرة من المواطنين والمواطنات.

وقال حماد إن " الاستجوابات العشوائية سبب رئيس وراء تعطيل إقرار قانون المتقاعدين الذين يخدم أكثر من 160 ألف متقاعد ومتقاعدة".

وتساءل حماد عن أسباب تقديم استجواب لرئيس الوزراء في هذا التاريخ، مضيفا إن " الكل يعلم أن نتيجة استجواب رئيس الحكومة هي إما استقالة الحكومة وإما حل المجلس وبالتالي تعطيل إقرار قانون المتقاعدين".