‏بناء على الدور الرقابي التي تقوم به الهيئة العامة للبيئة، للوقوف على ‏الأوضاع البيئية بمناطق البيئة البحرية، قام فريق مختص بمتابعة الأوضاع في نقعه الشملان حيث أسفرت الزياره عن رصد كميات كبيرة من ‏الأسماك الملقاه من قبل الصيادين داخل النقعه كما تبين ‏بأن تلك الأسماك غير مجدية اقتصادياً وغير مرغوب بها من قبل الصيادين والبعض منها تالف مع وجود كميات كبيرة ‏أيضا من المخلفات البلاستيكية والنفايات الاخرى.

وسيتم ‏استكمال المسح الميداني للبيئة الساحلية ومتابعة الأوضاع البيئية بالتعاون مع الجهات المعنيه.

وأهابت الهيئة العامة للبيئة الصيادين في نقعة الشملان بضرورة ‏الالتزام بقانون حماية البيئة رقم ٤٢ لسنه ٢٠١٤ وتعديلاته والمحافظة على الثروة السمكية والبيئة البحرية.



