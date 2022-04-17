بناء على الدور الرقابي التي تقوم به الهيئة العامة للبيئة، للوقوف على الأوضاع البيئية بمناطق البيئة البحرية، قام فريق مختص بمتابعة الأوضاع في نقعه الشملان حيث أسفرت الزياره عن رصد كميات كبيرة من الأسماك الملقاه من قبل الصيادين داخل النقعه كما تبين بأن تلك الأسماك غير مجدية اقتصادياً وغير مرغوب بها من قبل الصيادين والبعض منها تالف مع وجود كميات كبيرة أيضا من المخلفات البلاستيكية والنفايات الاخرى.
وسيتم استكمال المسح الميداني للبيئة الساحلية ومتابعة الأوضاع البيئية بالتعاون مع الجهات المعنيه.
وأهابت الهيئة العامة للبيئة الصيادين في نقعة الشملان بضرورة الالتزام بقانون حماية البيئة رقم ٤٢ لسنه ٢٠١٤ وتعديلاته والمحافظة على الثروة السمكية والبيئة البحرية.