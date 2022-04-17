شهدت مدينة دبي الإماراتية بيع لوحة سيارة تحمل رقما مميزا بمبلغ 35 مليون درهم إماراتي (الدولار يعادل 67ر3 درهم)، ليصبح أحد أغلى أرقام السيارات بالعالم، كما بيع رقم هاتف مميز بمبلغ 5 ملايين درهم.

ونظمت دبي مزادا على لوحات سيارات تحمل أرقاما مميزة، وأرقام هواتف متشابهة، وحقق المزاد 53 مليون درهم في أقل من ساعتين، ستذهب كاملةً لدعم مبادرة "المليار وجبة"، وهي مبادرة خيرية أطلقتها الإمارات لتوفير الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين في 50 دولة.

وسجل المزاد الخيري حصيلته بعد مزايدة نخبة من رواد العمل الخيري والإنساني ورجال الأعمال.

وعرض المزاد الذي حمل إسم "أنبل رقم" بيع لوحة سيارة تحمل رقم/ AA/8 بمبلغ 35 مليون درهم، كما بيع رقم الهاتف/ /0549999999 بمبلغ 5 ملايين درهم، بالإضافة إلى مجموعة من الأرقام المميزة الخاصة بلوحات المركبات في دبي، هي رقم اللوحة الفردي المميز/ AA/8، بالإضافة إلى ثلاثة أرقام ثنائية مميزة هي /F/55 و/V/66 و/Y./66

وبيع الرقم /F/55 بمبلغ 4 ملايين درهم، وبيع الرقم /V/66 بنفس المبلغ، وحقق الرقم /Y/66 مبلغ 8ر3 مليون درهم.