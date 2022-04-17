أعرب وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ عن قلقه على أولاده بصفة خاصة في ظل وضع التهديد الذي تعرض له من جانب يمينيين متطرفين.

وقال لاوترباخ لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية : "أنا نفسي لست شخصا قلقا، ولكن لديّ مخاوف كبيرة على أطفالي. ويؤلمني بالطبع أن أطفالي يخافون عليّ. ليس من الصواب أن يضطر أطفال لقراءة أن راديكاليين يريدون اختطاف والدهم".

يذكر أن محققين أعلنوا يوم الخميس الماضي أن أعضاء بمجموعة دردشة على تطبيق تليجرام ينتمون للجماعة المعروفة باسم "مواطني الرايخ" وكذلك مناهضين لسياسة مواجهة وباء كورونا كانوا يخططون لهجمات تفجيرية وعمليات اختطاف، من بينها اختطاف وزير الصحة. وخلال حملات تفتيش على مستوى ألمانيا، تم بالفعل إلقاء القبض على أربعة متهمين. ووصفت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر يوم الخميس الوضع بأنه "تهديد إرهابي خطير".

وقالت فيزر لصحيفة "بيلد أم زونتاج" إن خطط اختطاف لاوترباخ والإعداد لهجمات تظهر نوعية جديدة من التهديد، وأشارت إلى أن زيادة الجرائم ضد مسؤولين تظهر ازدراء للدولة وللديمقراطية، مما يتطلب اتخاذ إجراء متسق، وقالت: "إننا يقظون، ولن نسمح بترهيبنا".