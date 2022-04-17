حظيت أغنية الفنان أكرم حسني " أنا العريس" من مسلسل (مكتوب عليا) ، المعروض في موسم رمضان الحالي ، بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، وحققت نسبة مشاهدة بلغت 216 ألفا و 959 بعد 10 ساعات من إذاعتها أمس/السبت/.

والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني وتوزيع نادر حمدي ، وتأتي ضمن مجموعة من الأغاني جرى تقديمها في المسلسل مثل " ستوأنا "، والتي حققت ملايين المشاهدات منذ إذاعتها.

وجاءت أغنية "أنا العريس" خلال فرح "جلال" أكرم حسني على رقية (آيتن عامر) وسلمي ( هنادي مهنا) في نفس الوقت.

ووصف مغردون أكرم حسني بـ " المبدع" وتمثيله عالي ، واعتبروا أن "أنا العريس " أغنية جميلة وخفيفة وكلماتها وألحانها بها كوميديا ، وأعادوا نشر كلماتها عبر حساباتهم.

ومسلسل (مكتوب عليا) بطولة أكرم حسني ، وعمرو عبدالجليل ، وآيتن عامر ، وهنادي مهنا ، وحنان سليمان ، ومحمد طعيمة، وعزة لبيب، وهلا رشدي، وإسماعيل فرغلي، وهنا زهران ، وﺗﺄﻟﻴﻒ إيهاب بليبل ، وﺇﺧﺮاﺝ خالد الحلفاوي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، حول جلال الشاب المطحون، الذى يستيقظ من النوم مكتشفًا كتابات غريبة على يده تصف أحداث يومه، يبدأ في اكتشاف أمور خطيرة، وأسرار لم يكن ليعرفها، ويستغله رجل أعمال كبير ليتورط في أمور لم تكن في الحسبان، ويتكرر هذا كل يوم لتنقلب حياته رأسا على عقب.