رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإنشاء صندوق الصمود والاستدامة من قبل صندوق النقد الدولي، حسبما ذكر المتحدث باسمه.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك في بيان إن غوتيريش هنأ المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا والمجلس التنفيذي على الموافقة على صندوق الصمود والاستدامة الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من مايو.

وجاء في البيان أن "صندوق الصمود والاستدامة يبني من منظور طويل الأجل وسيدعم البلدان النامية والبلدان الضعيفة ذات الدخل المتوسط في معالجة قضايا مثل تغير المناخ وجائحة كوفيد-19 التي طال أمدها، فيما سيعمل على تحسين القدرة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية".

وأضاف أن "هناك حاجة إلى منظور طويل الأمد إذا أردنا ليس فقط معالجة الأزمات ثلاثية الأبعاد الحالية، وإنما أيضا التمسك بالأمل في إنقاذ أهداف التنمية المستدامة".