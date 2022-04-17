انتهى اليوم الأحد الحظر الذي فرضته أستراليا قبل أكثر من عامين على دخول السفن السياحية للمياه الإقليمية للبلاد.

وأعلنت حكومة رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الشهر الماضي إنها قررت عدم تمديد الحظر الذي دخل حيز التنفيذ في آذار/مارس 2020 بسبب جائحة كوفيد.19-

وقبل جائحة كوفيد19-، استقبلت أستراليا أكثر من 600 ألف راكب قادمين بالبحر من خارج البلاد على متن 350 سفينة تقريبا، وفقا للأرقام الحكومية.

وأعادت أستراليا فتح حدودها أمام المسافرين الدوليين الذين تم تطعيمهم بالكامل في 21 شباط/فبراير الماضي، بعد قرابة عامين.

وكانت الدولة أغلقت حدودها أمام الجميع باستثناء المواطنين والمقيمين الدائمين، مع استثناءات قليلة، في آذار/مارس .2020

وبدأت استراليا في إعادة فتح الحدود العام الماضي، حيث استقبلت على مراحل الطلاب الدوليين وحاملي تأشيرات العمل .