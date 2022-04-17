عندما أرشد أحد الأشخاص الخمسة الذين قدموا معلومات للسلطات عن فرانك جيمس المشتبه به في تنفيذ هجوم مترو الأنفاق في بروكلين، الشرطة عن المشتبه به ، اقترب أحد رجال الشرطة من المشتبه به وناداه باسمه ليلتفت فرانك تجاه الضباط ويجيب "كنت في انتظاركم".

وينتظر الأشخاص الخمسة الذين قدموا المعلومات اقتسام مكافأة كان قد تم رصدها لقاء المساعدة في الإرشاد عن المجرم.

وكانت هذه الرواية عما حدث ضمن التفاصيل الجديدة التي أدلت بها مصادر من قوات إنفاذ القانون عن عملية القبض على جيمس يوم الأربعاء الماضي التي أدت لارتياح سكان نيويورك الذين وتّرهم حادث إطلاق النار في مترو الأنفاق في بروكلين صباح الثلاثاء الماضي، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز"

وسيقتسم مقدمو المعلومات مكافأة قيمتها 50 ألف دولار مقابل تقديم المعلومات والإرشاد عن جيمس فرانك المتهم بإطلاق قنابل دخانية وإطلاق أكثر من 30 رصاصة داخل القطار المزدحم المتجه صوب مانهاتن عندما اقترب من محطة "ثيرتي سيكث ستريت" في سانسيت بارك صباح الثلاثاء الماضي.

وأسفر إطلاق النار االذى أثار الرعب والفزع عن إصابة 10 ركاب بالرصاص، و 13 آخرين بإصابات أخرى وتردد ركاب الضواحى في ركوب القطار مرة أخرى بعد الحادث .

وكانت الهواتف الذكية عبر المدينة قد تلقت تحذيرات للطوارئ صباح يوم الأربعاء، طلبت من سكان نيويورك الحذر من جيمس 62/ عاما/ الذي ظل طليقا في شوارع المدينة لنحو 24 ساعة.