أفاد باحثون في كلية الطب جامعة "باريس ساكلاي" الفرنسية بأن التدخين السلبي أثناء الطفولة، أو مرحلة البلوغ، يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي (RA).

ويُشخَص التهاب المفاصل الروماتويدي بأنه أحد أمراض المناعة الذاتية؛ مما يعني أن الجهاز المناعي للمريض يهاجم الخلايا السليمة في جسمه عن طريق الخطأ؛ مما يتسبب في التهاب وتورم مؤلم في الأجزاء المصابة في الجسم، وعادة ما يهاجم هذا المرض العديد من المفاصل في وقت واحد.

وفي الدراسة الحالية، فحص الفريق البحثي العلاقة بين التدخين السلبي وخطر التهاب المفاصل الروماتويدي لدى نساء يتمتعن بصحة جيدة، وتم استخدام الاستبيانات المُبلَغ عنها ذاتيًا لتقييم التعرض للتدخين السلبي.

وبشكل عام، تعرضت 13.5 و 53.6 % من النساء للتدخين السلبي في مرحلة الطفولة والبلوغ، على التوالي؛ ولوحظ أن التدخين السلبي أثناء الطفولة والبلوغ أو أحد المرحلتين ارتبط بزيادة خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، خاصة بين النساء غير المدخنات.