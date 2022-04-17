أعلنت الهيئةالوطنية للبيئة في سنغافورة أن عدد مرات تكاثر بعوضة الزاعجة المصرية (آديس إيجيبتي) التي تم رصدها تضاعف تقريبا، حيث ارتفع من 1300 في شباط/ فبراير إلى 2400 الشهر الماضي.

وتم تسجيل أكثر من 4000 حالة إصابة بحمى الضنك التي تسببه البعوضة منذ مطلع العام الجاري، حسبما ذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية.

وقال تشو مينج فاي نائب الرئيس التنفيذي، المدير العام لقطاع الصحة العامة، خلال فعالية توعية ضمن حملة عام 2022 الوطنية للوقاية من حمى الضنك في حي بوكيت تيما، إن "هذا الاتجاه مقلق في الواقع لأن موسم حمى الضنك المعتاد يحل من حزيران/ يونيو إلى تشرين الأول/ أكتوبر. والآن، نحن في شهر نيسان/ إبريل، وتشهد الأعداد بالفعل ارتفاعا أكبر مما كانت عليه العام الماضي".