تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تقديم التوعية والنصح داخل المسجد الحرام عبر مركز "التوعية الرقمية"، الذي يُعنى بنشر المواد العلمية التوعوية، والمساعدة في عملية تنظيم المصليات وتفويج المعتمرين مع الإدارات ذات الاختصاص، والمشاركة في الإشراف على الجنائز وإحصائها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم /الأحد/ أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تساهم في الأعمال التوجيهية والتنظيمية خلال شهر رمضان المبارك، وتقوم بتفويج المعتمرين في صحن الطواف والمسعى والإشراف العام على ذلك، والتواجد في عدد من المواقع منها المقام، والمسعى، والإشراف المباشر على ذلك.

وأضافت أن إدارة الهيئة بالمسجد الحرام خصصت عدداً من البرامج والمبادرات من أهمها برنامج "وقولوا للناس حسنا"، وهو برنامج يهتم بالزوار والمعتمرين والتعامل معهم بالكلمة الطيبة، والمعاملة الحسنة، وتوزيع المطبوعات الإرشادية بعدة لغات منها "الإنجليزية، والأردو، والمليباري".