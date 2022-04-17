أفاد محللون في البنك المركزي الكوري الجنوبي بأنه من الممكن أن يستمر معدل التضخم المرتفع لفترة طويلة مثل حال دول أخرى، مع تزايد مخاطر ارتفاع الأسعار.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن تقرير أعده خمسة محللين في البنك أن السياسات المالية التوسعية ووفرة السيولة في الأسواق العالمية، وهي عوامل تم توفيرها خلال فترة الوباء، سوف تواصل تسريع التضخم - نظرا لأن هناك "تأخر زمني" لهذه السياسات.

وقال المحللون إن المخاوف تتزايد من احتمال استمرار اضطراب الإمدادات في الصين - الشريك التجاري الأكبر لكوريا الجنوبية - لفترة طويلة، ما يزيد المخاوف بشأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية وسط الغزو الروسي لأوكرانيا.

كما أشار المحللون إلى أن بنك كوريا يحتاج لاتخاذ خطوات تتعلق بالسياسة النقدية للحد من التضخم وتهدئة مخاوف المشاركين الاقتصاديين إزاء ارتفاع أسعار المستهلكين.

وقالوا إنه إذا لم يتخذ البنك خطوات نشطة لمحاربة ارتفاع الأسعار، يحتمل أن يتسبب ذلك في "ضرر كبير" لاستقرار الاقتصاد الكلي الكوري، مشيرين إلى اختبارات ضغط أجروها.

ورفع بنك كوريا المركزي معدل سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع درجة مئوية ليصل إلى 5ر1 % يوم الخميس، وهي رابع زيادة لسعر الفائدة منذ آب/أغسطس من العام الماضي، بهدف الحد من التضخم .