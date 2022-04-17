ذكر تقرير إخباري، أن الاتحاد العربي لكرة القدم، لن يسمح للأندية المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال العرب للأندية بوضع أكثر من إعلان واحد على قمصانها.

وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن الاتحاد العربي سيسمح للأندية بوضع شعار البطولة على الكتف الأيمن وشعار اللعب النظيف على الكتف الأيسر.

وتابعت أن الأندية المشاركة في البطولة سيُسمح لها بوضع إعلان تجاري في واجهة القميص، كما سيُطلب من الأندية تسهيل مهمة الشركة المسوقة في انتاج مواد سمعية وبصرية ومعلوماتية لاستخدامها في الدعاية والترويج للبطولة.

ولم يكشف الاتحاد العربي حتى الآن عن تفاصيل البطولة المقرر إقامتها في أواخر العام الجاري بنظام التجمع، لكن جوائز تلك البطولة ستصل إلى 9ر11 مليون دولار، بحيث يحصل حامل اللقب على ستة ملايين دولار ووصيفه على 5ر2 مليون دولار.