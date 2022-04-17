أشار استطلاع جديد للرأي لصالح صحيفة "ذا تايمز" إلى أن حوالي ثلثي البريطانيين يرون ضرورة استقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون، إذا تم فرض غرامات أخرى عليه بسبب انتهاك القواعد المتعلقة بالجائحة، مما يشير إلى مزيد من التدهور المحتمل في الدعم لجونسون بسبب التداعيات الناجمة عن فضيحة "بارتي جيت".

وكان قد تم تغريم جونسون وآخرون من بينهم وزير الخزانة ريشي سوناك، هذا الأسبوع، من قبل الشرطة بسبب حضور تجمع في عيد ميلاد رئيس الوزراء في حزيران/يونيو 2020، مما يعد انتهاكا لقوانين كوفيد19- التي مررتها الحكومة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء

وأدى انتهاك القواعد إلى زيادة السخط في صفوف حزب المحافظين بقيادة جونسون.

وأضافت صحيفة "ذا تايمز" أن سوناك فكر في الاستقالة من منصبه بسبب الغرامات.

ويعتقد 63% ممن شملهم استطلاع أجراه معهد "يوجوف" لصالح صحيفة "ذا تايمز" أنه إذا تم تغريم جونسون مرة أخرى، فإنه يتعين عليه الاستقالة.