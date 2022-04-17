يجري نادي برشلونة الإسباني، مفاوضات مكثفة هذا الأسبوع بهدف تجديد تعاقد أربعة لاعبين ضمن صفوف فريقه الأول لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن مسئولي برشلونة سيلتقون مع وكلاء المدافعين رونالد أروجو وسيرجي روبرتو ولاعب الوسط جافي والمهاجم عثمان ديمبيلي هذا الأسبوع.

وأضافت أن تجديد عقود اللاعبين الأربعة تأتي على رأس أولويات المسؤولين في النادي الكتالوني بعد أن خرج الفريق من جميع مسابقات الكأس.

ونوهت الصحيفة إلى أن المدافع أروجو وافق شفيها على صفقة جديدة حتى عام 2026، والتي سترفع شرط الإنهاء الخاص به إلى (1 مليار يورو).

ووفقا للصحيفة فبالنسبة لجافي، يتوقع برشلونة أن يكثف كل من ماتيو أليماني وجوردي كرويف المحادثات مع وكلاء اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا، والذي أصبح لاعبًا مهمًا تحت قيادة هيرنانديز تشافي، ويسري عقده حتى عام 2023 بشرط جزائي بقيمة 50 مليون يورو فقط.

وفي الوقت نفسه، فإن ديمبيلي أقرب إلى التجديد منه للمغادرة على الرغم من عدم وجود أي معلومات حول ما إذا كان قد تم أو لم يتم التوصل إلى أي اتفاق.

وأخيرًا، يأمل برشلونة في إيجاد حل يخدم غرض الجميع فيما يتعلق بسيرجي روبرتو.