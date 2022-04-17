أكد سيباستيان كيل المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني أن ناديه لم يتلق أي عروض من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بشأن الدولي النرويجي إيرلينج هالاند نجم الفريق الأول لكرة القدم.

ونقلت صحيفة /سكاي سبورتس/ في نسختها الألمانية عن كيل قوله:" هناك شرط جزائي في عقد هالاند، وهناك موعد نهائي له، ولم يتواصل معانا النادي الإنجليزي لضم هالاند".

وكانت تقارير صحيفة قد ذكرت أمس/السبت/، أن هالاند وافق على الانتقال إلى مانشستر سيتي ليحسم مصيره بعد اهتمام عدة أندية بالتعاقد معه بينها أبرزها ريال مدريد، وباريس سان جيرمان، وبرشلونة.

وأشارت إلى أن إتمام الصفقة الآن مسألة وقت بعد موافقة اللاعب وكذلك وجود شرط جزائي مناسب في عقده مع بروسيا دورتموند سيدفعه سيتي، بعدما أعطى الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الضوء الأخضر للتعاقد مع هالاند، بينما يريد اللاعب نفسه الآن الانضمام إلى النادي.

وأفادت بأن سيتي قدم عرضًا ضخمًا للتعاقد مع هالاند، حيث أبدى استعداده لدفع الشرط الجزائي للمهاجم النرويجي البالغ 64 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف، كما عرض على هالاند عقدًا مدته 5 سنوات بقيمة 26 مليون جنيه إسترليني سنويًا، وأجرًا أسبوعيًا يبلغ 500 ألف جنيه إسترليني.

وتابعت أن المبلغ الإجمالي يصل إلى 254 مليون جنيه إسترليني مقابل عقد مدته 5 سنوات، على أن يصبح هالاند اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، متجاوزًا 385 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع يحصل عليها كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد، وكيفين دي بروين من مانشستر سيتي.