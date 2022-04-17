تسعى هيئة الطاقة الشمسية الهندية المملوكة للدولة ، والمسؤولة عن تطبيق مشاريع الطاقة المجددة ، إلى عطاءات لإقامة منشأة لتصنيع بطارية تخزين بطاقة واحد جيجا وات في الساعة للمنشآت .

وسوف يتم إقامة المشاريع في ولاية راجاستان غربي الهند ،وسوف توفر سعة تخزين لشحن وتفريغ الطاقة المتجددة ، وفقا لمتطلبات الطاقة المتغيرة يوميا ،بحسب ما ذكرته وكالة وكالة بلومبرج للأنباء

وسوف تحتفظ هيئة الطاقة الشمسية بـ 60في المئة من الطاقة الكهربائية نيابة عن الكيانات المشترية، بينما سوف يكون لدى المطورين 40في المئة لعرضها من خلال طرف ثالث أو بيعها في السوق ،وفقا للبيان.

وتعتزم الهند أن تضاعف أربع مرات قدرة الطاقة المتجددة إلى 450ميجاوات بحلول عام .2030