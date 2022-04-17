دعا وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ لتغيير قانون الحماية من العدوى من جديد، بحيث يمكن فرض إلزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة من جديد إذا لزم الأمر، بالنظر إلى المخاطر التي يمكن مواجهتها في فصل الخريف.

وقال لاوترباخ لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية : "سوف يتغير الوضع من جديد في فصل الخريف، حينئذ سترتفع حالات الإصابة، ومن المحتمل أن يكون هناك تحورات جديدة أو ترتفع حالات الإصابة بمتحور أوميكرون بقوة. لذا يتعين علينا إعادة العمل على قانون الحماية من العدوى مرة أخرى حتى ذلك الوقت".

وأضاف الوزير الألماني أنه من الممكن أن يكون من الضروري مرة أخرى جعل ارتداء كمامات في أماكن مغلقة أمرا إلزاميا.

يشار إلى أنه وفقا لقانون الحماية من العدوى الساري حاليا، فإنه يسمح بجعل إلزام ارتداء كمامات فقط في نطاقات محدودة مثل عيادات الأطباء.

ووصف لاوترباخ إخفاق فرض إلزام عام بتلقي تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بالبرلمان الألماني "بوندستاج"، بأنه "خيبة أمل مريرة"، وأشار إلى أنه من الممكن أن تتسبب فجوة التطعيم في مواجهة خريف صعب بعد انتهاء فصل الصيف، حيث يتوقع كثير من العلماء المرور بموجات قادمة.