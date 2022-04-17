سجلت الشركات المركزية المملوكة للدولة في الصين نموا قويا في الإيرادات والأرباح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2022 ، وفق ما ذكرته لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة أن صافي أرباح الشركات المركزية المملوكة للدولة نما بواقع 7ر13% على أساس سنوي إلى 3ر472 مليار يوان (نحو 9ر73 مليار دولار أمريكي) خلال الربع الأول.

وخلال تلك الفترة، بلغت الإيرادات المجمعة للشركات المركزية المملوكة للدولة تسعة تريليونات يوان، بزيادة بنسبة 4ر15% على أساس سنوي.

وأشارت اللجنة إلى تحسينات في استثمارات الشركات المركزية المملوكة للدولة في مجال البحوث والتطوير فضلا عن إنتاجية تلك الشركات خلال تلك الفترة، ودعت إلى التزام أقوى لإنجاز الأهداف السنوية وسط الرياح المعاكسة.