عبدالكريم أحمد

ذكر نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية لشؤون المهنة المحامي مشاري البليهيس، بأن الجمعية تقدمت بشكوى إلى وزير العدل بشأن عدم إتمام إعلانات التقاضي انتهت بالمطالبة بوضع حد لهذه المشكلة.



وقال البليهيس: «إن عدم إتمام عدد كبير من الإعلانات يتسبب بضياع حقوق الأطراف وتعطيل مصالحهم، فضلا عن صدور قرارات بوقف الدعاوى أو اعتبارها كأن لم تكن بعد تداولها أمام المحاكم لعدة سنوات».



من ناحية أخرى، نقل أمين سر جمعية المحامين الكويتية المحامي خالد السويفان بأنه تم التواصل رئيس المحكمة الكلية المستشار عبداللطيف الثنيان على خلفية توقف مصاعد محكمة محافظة حولي عن العمل لوجود عطل فني، وتقرر تأجيل كافة الدعاوى المنظورة اليوم الأحد إداريا، كما تم التواصل مع وزارة العدل للعمل على إصلاح العطل.