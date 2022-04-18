بشرى شعبان



قال رئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار ـ إبراهيم البغلي إن المبرة تحرص على تنظيم ملتقى الأجيال بهدف تعزيز فضيلة البر بجميع أشكالها بين أفراد المجتمع.



وأضاف في كلمة ألقاها بالإنابة عنه نجله رائد البغلي خلال في افتتاح ملتقى الأجيال 12 والذي نظمته المبرة برعاية وحضور المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود إن انعقاد الملتقى يتزامن هذا العام مع حلول شهر رمضان المبارك ويتم تنظيمه بالتنسيق مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة وأفراد ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من الناشطين والمجموعات التطوعية، وبالتعاون مع جمعية الرميثية التعاونية.



بدوره، ألقى راعي الحفل الشيخ فيصل الحمود كلمة توجه فيها بالشكر إلى رئيس مجلس إدارة المبرة على الدور المميز الذي تقدمه في تعزيز فضيلة البر، مشيرا إلى أنه تشرف بالمشاركة في هذا الملتقى الذي نعنى فيه بالشباب والشباب، ونحن نقف عند هذه الكلمة متأملين متمعنين التفكير بما تحمل في معناها من أفق ومضمون وجوهر إلى مضمون الشباب والشابات نواة الدول والشعوب والأمم وبهم تتقدم وتقفز إلى العلى.



وأشاد بما رآه من إبداع في معرض الكويت الوطني المتعدد المواهب بأياد كويتية وطنية أبدعوا في التعبير عن تراثهم وتاريخهم الكويتي العريق ويعلمون فيه أجيال المستقبل.



وأضاف: إنني أعتز وافتخر بما رأيته في هذه الفعالية الرمضانية بتنظيم وترتيب. والشكر الى المربي الفاضل مدير عام المبرة علي حسن وإلى رئيس مجلس الإدارة إبراهيم البغلي على عطاءاتهما المتميز في خدمة الوطن الحبيب.



هذا، وقد تضمن الملتقى عددا من الفعاليات المتنوعة، منها مسيرات للكشافة والفرق الشعبية وعرض للسيارات القديمة والدراجات الفنية، بالإضافة إلى معرض فني متميز واحتفال بالقرقيعان.



كانت هناك مشاركة مميزة من أعضاء فريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين من المؤرخين والباحثين وأصحاب المتاحف الخاصة والهواة والمهن والحرف الكويتية الأصيلة القديمة وبعض الإبداعات اليدوية الشبابية بملتقى الأجيال الثاني عشر.



وقال مؤسس الفريق الباحث محمد علي كمال إن هذا التعاون من ضمن أهدافنا بالحفاظ على التراث الكويتي والحفاظ على ماضي الآباء والأجداد والحرف الكويتية الأصيلة ودعم وتوعية جيل الناشئة من شباب المستقبل.



الشخصيات والجهات المكرّمة في الملتقى



1 ـ الشيخ فيصل الحمود



2 ـ رئيس جمعية الرميثية التعاونية



3 ـ فريق إكسبو 965



4 ـ نادي الدراجات الآلية للسيدات



5 ـ نادي الكويت للدراجات



6 ـ نادي دوكاتي الكويت



7 ـ فريق 08 HOROD للسيارات الكلاسيكية



8 ـ نادي مالكي دراجات هارلي ديفيدسون