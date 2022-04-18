الدائرة الثالثة حلّت في الصدارة بـ 6 مرشحين تلتها الثانية والرابعة والسادسة



لليوم الرابع على التوالي، واصلت إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية أمس استقبال المرشحين لانتخابات المجلس البلدي 2022، حيث تقدم 4 مرشحين بأوراق ترشحهم ليصل العدد الإجمالي إلى 24 بينهم امرأة واحدة.



وحلت الدائرة الثالثة في الصدارة بـ 6 مرشحين، تلتها الدوائر الثانية والرابعة والسادسة بـ 3 مرشحين في كل دائرة، فيما حلت الدوائر الاولى والثامنة والتاسعة في المرتبة الثالثة بمعدل مرشحين، وأخيرا الخامسة والسابعة والعاشرة بمرشح واحد لكل دائرة. وقال مرشح الدائرة الأولى جراح سعد الدوسري إنه ترشح لخدمة الوطن أولا ثم الدائرة، مشيرا إلى أن برنامجه الانتخابي يستهدف تطوير مشاريع المدن الصحية والإسكانية، لافتا الى ضرورة أن تقترن عملية تحرير الأراضي بنظام خاص يعتمد الاستدامة كعنصر أساسي في تشييدها وتطويرها.



وأضاف الدوسري: سأحرص على تفعيل كل مواد قانون البلدية وخصوصا المادة 21 والتي تضم 15 بندا حول النظافة، خاصة أننى لاحظت وجود تهاون في الالتزام بها خلال الآونة الأخيرة، موضحا أن أداء المجلس السابق كان ممتازا وأعضاؤه «كفوا ووفوا»، مؤكدا ان التطوير مطلوب بسواعد الشباب والأعضاء في المجلس الجديد.



بدوره، قال مرشح الدائرة الثالثة خليفة سلمان الخده ان برنامجي الانتخابي يستهدف تطوير المشاريع القائمة في الدولة والتخطيط لأخرى جديدة اضافة الى التركيز على الاصلاح ومكافحة الفساد. من جهته، لفت مرشح الدائرة الرابعة أحمد ابراهيم المسيطير إلى إن المجالس البلدية تلعب دورا بارزا في تطوير المدن وتخطيطها، مشيرا الى أن قضية الاسكان وتخصيص أراض للمؤسسة العامة للرعاية السكنية أولوية في برنامجه الانتخابي، واصفا اداء المجلس السابق بالجيد والمتفاعل مع القضايا التي تهم الشارع، ومنها على سبيل المثال مدينة جنوب سعد العبدالله ودوره الكبير في تخصيصها للاسكان وجنوب القيروان.



أسماء المرشحين



الدائرة الأولى



٭ حسن علي خزعل حسن كمال٭ جراح سعد عبدالله الدوسري



الدائرة الثانية



٭ أحمد فهد راشد مبارك الدويلة



٭ عبدالله عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز المحري



٭ عبدالعزيز عبدالله مطلق المطيري



الدائرة الثالثة



٭ زينب علي عباس عبدالله الحساوي



٭ فهد مساعد سالم يوسف السالم العبدالجادر



٭ محمد بدر فهد مبارك الضاعن



٭ محمد خالد علي عبدالله القديري



٭ ضرار يوسف عبدالرحمن الدعيج



٭ خليفة سلمان حمود الخدة



الدائرة الرابعة



٭ جواد حسن عباس خلف قمبر



٭ رازي عبدالرحمن سليمان المرشود



٭ أحمد إبراهيم سالم المسيطير



الدائرة الخامسة



٭ ناصر مرضي حمدان ماطر الجدعان



الدائرة السادسة



٭ فارس شميريخ متلع غالب الديحاني



٭ فهيد فهاد فرج المويزري الرشيدي



٭ إسحاق أحمد عبدالله الكندري



الدائرة السابعة



٭ خالد مفلح خالد رويشد المطيري



الدائرة الثامنة



٭ طلال ضايف سالم سعد الشمري



٭ عبدالله عويد سلطان مشعان العنزي



الدائرة التاسعة



٭ ناصر حماد محمد الكفيف



٭ خالد وسمي سعد عبيد العازمي



الدائرة العاشرة



٭ نصار رجعان نصار مهيني العازمي