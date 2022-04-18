كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تنفيذ الفريق الرقابي التابع لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية الأحمدي جولة ميدانية بمنطقة الفحيحيل في إطار الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة بالتنسيق والتعاون مع إدارات التدقيق ومتابعة خدمات البلدية لتكثيف الحملات على المحلات للتأكد من تطبيق القرارات والضوابط المعمول بها في البلدية بشأن لائحة المحلات العامة فضلا عن رفع وإزالة اعلانات المناسبات والإعلانات العشوائية المخالفة بالشوارع والميادين.



وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية الأحمدي بالوكالة خالد العنزي والذي ترأس الجولة حرص الفريق الرقابي على تطبيق القرارات والضوابط المعمول بها في البلدية بشأن لائحة المحلات العامة، لافتا إلى أن الجولة التي تم تنفيذها على المحلات بإحدى المجمعات بمنطقة الفحيحيل أسفرت عن تحرير 20 مخالفة إعلان تمثلت في إضافة إعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص من البلدية، عدم صيانة الإعلان الخارجي، عدم تجديد ترخيص الإعلان فضلا عن إضافة إعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص إلى جانب عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.