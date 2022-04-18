

في إطار التزاماته نحو الحفاظ على الاستدامة المجتمعية، وحرصا على دعم جهود مؤسسات المجتمع المدني، أعلن بنك الخليج عن مشاركته في الحملة الإنسانية التي تقودها جمعية الهلال الأحمر الكويتي، لتوزيع الأجهزة الكهربائية على الأسر المتعففة في الكويت. وقالت مدير الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج لجين القناعي: يحرص بنك الخليج على مشاركة جمعية الهلال الأحمر مبادراتها الكريمة لمد يد العون للأسر المتعففة في الكويت، وإدخال الفرحة على البيوت المحتاجة خلال شهر رمضان الفضيل ومع دخول فصل الصيف. وأشارت القناعي إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات الاستدامة المجتمعية التي ينظمها ويشارك فيها بنك الخليج، خصوصا خلال شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن عددا من موظفي البنك تطوعوا لدعم جهود فريق الهلال الأحمر، في توزيع الأجهزة الكهربائية. وأضافت: على مدى أكثر من ستين عاما، كان بنك الخليج جزءا لا يتجزأ من تاريخ الكويت الاقتصادي والاجتماعي، حيث يحرص دوما على مشاركة المجتمع كل المناسبات المجتمعية وينتهز كل الفرص المتاحة لدعم الفئات المحتاجة من المجتمع. وذكرت أن بنك الخليج يواصل التزامه القوي ببرنامج الاستدامة، على المستويات المجتمعية والاقتصادية والبيئية، عبر العديد من المبادرات التي يتم انتقاؤها بعناية لتعود بالنفع على البنك والمجتمع، بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة و«رؤية الكويت 2035». واختتمت القناعي تصريحاتها بالقول: يلتزم بنك الخليج كمؤسسة مالية في دعم مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة وفي مقدمتهم جمعية الهلال الأحمر، لما لها من دور اجتماعي وإنساني متميز، إذ نؤمن بأن القطاع الخاص له دور مهم في رفع مستوى الوعي حول هذه القضايا المهمة، ونتطلع الى مواصلة دعمنا تجاه هذه القضايا التي تتبناها الجمعية.