في إطار برنامجه الحافل في شهر رمضان المبارك «تواصل بالخير في شهر الخير»، قدم بيت التمويل الكويتي «بيتك» خدمة الضيافة في مساجد عدة بمناطق مختلفة في الكويت أثناء صلاة التراويح.



وتعكس هذه المبادرة التي تأتي انطلاقا من ريادة «بيتك» في العمل المؤسسي المجتمعي، حرص البنك على التواصل مع المجتمع بمختلف المناسبات، ولاقت المبادرة، التي دأب البنك على القيام بها سنويا، استحسانا من المصلين ورجال الأمن والقائمين على تنظيم صلاة التراويح في المساجد.



ويواصل «بيتك» تواجده في عدة مساجد بالكويت وتقديم خدمة الضيافة من منطلق مسؤوليته الاجتماعية وحرصه على دعم الجهود التطوعية في المناسبات المهمة.



ويتضمن برنامج «بيتك» «تواصل بالخير في شهر الخير»، أنشطة ومساهمات اجتماعية متعددة ومبادرات توعوية وتواصل يومي مع الجمهور، ومسابقات قرآنية، وفعاليات قرقيعان، وفعاليات رياضية وشبابية بالتعاون مع V-Thru، بما يؤكد ريادة «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية بمختلف جوانبها ومواصلة جهود دعم المبادرات التي تخدم المجتمع.



وتتماشى جهود «بيتك» المجتمعية مع إستراتيجيته في تحقيق التنمية المستدامة، وتعكس حرصه على الاضطلاع بدوره الاجتماعي كمؤسسة مالية رائدة على مستوى القطاع الخاص، مع التأكيد على أهمية مواصلة العمل الاجتماعي والتطوعي وتكثيف الجهود في شهر رمضان، بما يصب في خدمة المجتمع بمختلف شرائحه.