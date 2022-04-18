أعلنت منصة لالور ذات الشهرة العالية، والتي تندرج تحتها مجموعة من العلامات الفاخرة، عن إطلاق عروض خاصة بمناسبة عيد الفطر السعيد بأسعار مناسبة جدا وكميات محدودة خصيصا لعشاق التميز والأناقة.



بهجة الحياة تتلخص في منصة «لا لور» فهي توفر مجموعة فريدة تبدأ من المنتجات الفاخرة للغاية وصولا إلى المنتجات ذات الأسعار المتوسطة. كما توفر المنصة للأفراد في جميع أنحاء المنطقة فرصة لترك بصمتهم أينما حلوا من خلال تصميمات لا مثيل لها.



لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.leeleur.com/، و«لا لور» منصة مصممة خصيصا لمن يبحثون عن الأناقة والأصالة والدقة، وهي بوابتك لعالم يفوق الخيال ومليء بالإبداع والفخامة. إنها مصممة لمن يقدرون «الأناقة الكلاسيكية»، ويبحثون عنها بشغف لأنهم يرون الفخامة من منظور مختلف.