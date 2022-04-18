أقامت شركة لولو هايبر ماركت، الشركة الرائدة في مجال تجارة التجزئة في المنطقة، حفل توزيع الجوائز في فرع الري في 16 فبراير لتكريم الفائزين بعرض القسيمة الترويجي الذي أقيم كجزء من احتفالات هلا فبراير.



وتم توزيع جوائز بقيمة 15000 دينار على 131 فائزا محظوظا من قبل الإدارة العليا لشركة لولو هايبر ماركت في الكويت بحضور حشد كبير من المتسوقين والمهنئين في الهايبر ماركت.



وتوجت قسيمة الترويج، التي استمرت من 3 فبراير إلى 19 مارس، بسحب جائزة إلكتروني تم إجراؤه في 28 مارس في وزارة التجارة والصناعة بحضور مسؤولي الوزارة وإدارة شركة لولو هايبر ماركت. وأتاح هذا العرض الترويجي، الذي كان متاحا في جميع فروع لولو هايبر ماركت في الكويت، للعملاء فرصة الفوز بقسائم هدايا مغرية على كل 5 دنانير ينفقونها في الهايبر ماركت خلال العرض. وتم منح الجائزة الأولى من قسائم الهدايا بقيمة 1000 دينار لثلاثة فائزين، وذهبت الجائزة الثانية من قسائم الهدايا وقيمتها 500 دينار إلى الفائزين الستة التالين، كما تم منح قسائم هدايا بقيمة 100 دينار إلى الفائزين الـ 61 التالين، وأخيرا ذهبت قسائم هدايا بقيمة 50 دينارا إلى الفائزين الـ 61 في الحملة الترويجية، وكان عرض القسيمة أحد أبرز الأحداث في مهرجان هلا فبراير السنوي الذي يستمر شهرا في الكويت، وأيضا كجزء من الاحتفالات بالعيد الوطني وتحرير الكويت.



وتؤكد الاستجابة الكبيرة للعرض الترويجي مرة أخرى على العلاقة الهائلة التي يتمتع بها لولو هايبر ماركت ومبادراته التفاعلية المختلفة مع المتسوقين في الكويت.