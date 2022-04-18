أقيم معرض الأعراس في قاعة بوليفارد خلال شهر رمضان بمشاركة أفضل المصممين والشركات التي تعنى بحفلات الزفاف والمعارض الذين قاموا بعرض تصاميمهم وأعمالهم من كوش وإضاءة وورد وتصوير، وعطور وبخور، بالإضافة إلى مشاركة أفضل مصممين فساتين الزفاف ومختصين في عالم الجمال والمكياج، كما شاركت فرقة نواف الشامي في إحياء المعرض بتقديم عرض مميز، وجاءت فكرة اقامة المعرض لتكون دعما للمصممين والشركات بعد فترة الإغلاق الطويلة للقاعات التي تسببت بها أزمة «كوفيد- 19». وتقع قاعة بوليفارد في قلب منطقة السالمية التي تعد من أكثر المناطق الحيوية في الكويت، حيث تتميز القاعة بموقعها الاستراتيجي وسط مساحات خضراء شاسعة تمتد على مساحة اكثر من 2000 متر مربع لتقدم لكم خيارات واسعة لإقامة جميع مناسباتكم من حفلات الزفاف والتخرج والحفلات الغنائية والمعارض، إضافة الى الاجتماعات والمؤتمرات وغيرها. وتحتوي قاعة بوليفارد على قاعة رئيسية، منطقة استقبال، قاعة اجتماعات ومؤتمرات، غرفة العروس ومطبخ تحضيري، وتتميز أيضا بوجود مواقف خاصة للسيارات منفصلة عن باقي مواقف المجمع، مما يسهل على الزوار الوصول إليها. وعبر فريق التسويق والاتصال بالشركة التجارية العقارية عن سعادتهم بالإقبال الكبير والصدى الإيجابي الذي لاقاه معرض الأعراس من الشركات والأفراد والحضور، آملين لقاءكم مجددا بمعارض وفعاليات أخرى.