في خطوة إستراتيجية لتوسيع نطاق مسؤوليته الاجتماعية، وترسيخ مبادئ الاستدامة المؤسسية في ممارساته كالتزام أساسي طويل الأجل، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) انضمامه إلى الاتفاق الدولي للأمم المتحدة (UN Global Compact)، وهو عبارة عن مبادرة عالمية ومنصة قيادية تطوعية لتطوير وتفعيل دور الشركات في تبني الممارسات المؤسسية المسؤولة.



وعبر انضمامه إلى هذه المنصة، يصبح KIB البنك الأول والوحيد في الكويت الذي ينضم إلى الاتفاق الدولي للأمم المتحدة، مشاركا آلاف المؤسسات حول العالم في سعيها لإدارة أعمالها بمسؤولية وفقا لمبادئ هذا الاتفاق، وتحقيق هدفهم المشترك والمتمثل في خلق مستقبل أفضل وأكثر استدامة، تماشيا مع برنامج البنك المجتمعي الرائد ورؤيته المستقبلية، والذي يعتمد أعلى المعايير الدولية للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.



وباعتبارها مشاركة نابعة عن التزام إداري مؤسسي، يدعو الاتفاق الدولي للأمم المتحدة جميع المشاركين فيه من منظمات ومؤسسات إلى مواءمة عملياتهم واستراتيجياتهم مع مبادئ الاتفاق العالمية العشرة، والتي تركز على مجالات حقوق الإنسان والعمالة والبيئة ومكافحة الفساد، واتخاذ إجراءات لدعم أهداف الأمم المتحدة وقضاياها الواردة في أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، وقد قام KIB بتبني مبادئ هذا الاتفاق لتصبح جزءا من استراتيجياته وثقافة عمله وممارساته اليومية، ذلك بجانب المشاركة في المشاريع التعاونية التي تعزز أهداف التنمية الأوسع نطاقا للأمم المتحدة، لاسيما أهداف التنمية المستدامة.



وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في البنك رائد جواد بوخمسين «لطالما كانت قضايا الحوكمة والبيئة والاستدامة محورا أساسيا لنموذج عملنا، حيث إننا نؤمن كمؤسسة مالية وطنية بأن لدينا دورا أكبر وأكثر اتساعا وشمولا في المشاركة في تنمية مجتمعنا المحلي، وهو المبدأ التوجيهي الأساسي الذي يصوغ فلسفتنا بأن نكون بنك للحياة».



وأضاف «من هذا المنطلق، قمنا خلال الفترة السابقة بالتركيز بشكل استراتيجي على توسيع نطاق ممارساتنا المرتبطة بالبيئة والمجتمع وحوكمة الشركات، ومن خلال تقييم أدائنا الحالي، قمنا بالاستثمار وبكثافة في تطوير برنامج منهجي ومستدام لتقديم قيمة وتأثير أكبر على المدى الطويل في كافة المجالات المتعلقة بهذا الشأن، حيث تضمن ذلك إنشاء وحدة مستقلة لإدارة ممارساتنا البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لقيادة جهودنا الرامية إلى تحسين وتوسيع وتطوير نموذج أعمالنا بالكامل، وبما يتماشى مع المبادئ الأساسية لممارسات الأعمال الأخلاقية والمسؤولة والمستدامة، علما أن التعامل بتلك المبادئ قد تحول ليصبح جزءا رئيسيا من متطلبات العمل التنظيمية وليس مجرد قيمة مضافة، ونحن في KIB حريصون كل الحرص على أن نكون من أولى الشركات التي تقوم بتبني هذه المبادئ والالتزام بها».



من جانبه، قال المدير التنفيذي لوحدة الاتصال المؤسسي في KIB نواف ناجيا «انضمامنا إلى الاتفاق الدولي للأمم المتحدة هو التقدم الطبيعي لجهودنا المتسارعة نحو تحقيق استدامة أقوى لمؤسستنا، والتزامنا بأن يكون لنا تأثير إيجابي على مجتمعنا، ولطالما سعينا جاهدين لتحسين ثقافة العمل الداخلية وعملياتنا واستثماراتنا ومشاركتنا المجتمعية من خلال غرس الممارسات الأخلاقية والمستدامة في نموذج أعمالنا، حيث إننا نؤمن إيمانا راسخا بأن اي نهج نشط وجريء تجاه البيئة والمجتمع والحوكمة يعتبر ممارسة تسهم في التقليل من المخاطر، ودفع النمو الاقتصادي، وخفض التكاليف التشغيلية وبناء قوة عاملة أقوى».



وأضاف «وبصفتنا بنك إسلامي، فإننا في وضع أقوى لزيادة جهودنا فيما يتعلق بممارستنا البيئية والاجتماعية ومجالات حوكمة الشركات، نظرا لأن الخدمات المصرفية الإسلامية تشترك في العديد من القيم الأساسية لمعاييرها، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالصيرفة الأخلاقية والمسؤولية الاجتماعية والمشاركة الفعالة في تطوير المجتمع، علما أن برنامج KIB الرائد للمسؤولية الاجتماعية يعتبر من أقوى البرامج التفاعلية والشاملة، فهي تركز بشكل كبير معالجة القضايا الاجتماعية على اختلافها وتسليط الضوء على أسبابها الرئيسية، ما يؤدي إلى إحداث تغيير وتأثير إيجابي حقيقي على المجتمع، سعيا لتحقيق هدفنا المجتمعي والمواطنة المؤسسية القوية».



وأفاد ناجيا بأن هناك فرصا متاحة لا حصر لها لتعيين جهود وموارد البنك في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى مشاركة KIB كمدير مشارك في إصدار صكوك الاستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار من قبل البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، والتي جاءت كإحدى استثمارات البنك وقراراته المؤسسية الناجحة والتي سعى من خلالها إلى تحقيق تأثير إيجابي أكبر على المدى الطويل، حيث ساهمت صكوك الاستدامة في التخفيف من تأثير جائحة «كوفيد-19» على الدول الأعضاء، موضحا أن الاتفاق الدولي للأمم المتحدة قد تم إطلاقه في عام 2000، وهو أكبر مبادرة لاستدامة المؤسسات في العالم، مشاركا فيها أكثر من 9500 شركة و3000 منظمة غير تجارية موقعة، من أكثر من 160 دولة وأكثر من 70 شبكة محلية.

10 مبادئ معتمدة

يعتمد الاتفاق 10 مبادئ يجب العمل بها، والمرتبطة بكل من دعم واحترام حماية حقوق الإنسان المعترف بها دوليا دون أي انتهاكات، وضمان حرية تكوين الجمعيات والاعتراف بحق المفاوضة الجماعية، مع القضاء على التمييز في العمل، إلى جانب القضاء على جميع أشكال التسخير والعمل الإجباري وعمالة الأطفال، كما يجب على الشركات أن تعتمد نهجا احترازيا لمواجهة التحديات البيئية، يتضمن القيام بمبادرات لتعزيز المسؤولية البيئية، علاوة على تشجيع تطوير ونشر التقنيات الصديقة للبيئة، أما بالنسبة لمكافحة الفساد، فيجب أن تعمل الشركات على تفعيل سياسات من شأنها القضاء على تلك الظاهرة بجميع أشكالها، بما في ذلك الابتزاز والرشوة وغيرها.

حرص وتأثير إيجابي

يحرص KIB على أن يكون له تأثير إيجابي باستمرار على المجتمع الذي يخدمه وينتمي إليه، من خلال التفاعل مع القضايا الاجتماعية بجميع أنماطها، داخل وخارج مؤسسته، والمشاركة في ابتكار الحلول التي تسهم بطرق مباشرة أو غير مباشرة في معالجتها والحد من أثارها، مؤكدا دوره المجتمعي كمؤسسة وطنية، ومكانته الرائدة والراسخة ضمن أكثر القطاعات حيوية وتأثيرا، وهو القطاع المالي والمصرفي.