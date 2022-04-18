نظم بنك الكويت الوطني فعاليات رمضانية في حديقة وهران بمنطقة الشامية، وذلك في إطار برنامجه السنوي «افعل الخير في شهر الخير» الخاص بالشهر الفضيل.



وتضمنت الفعاليات عددا من الأنشطة الترفيهية والاجتماعية تخللها توزيع قرقيعان وأنشطة للأطفال، كما شهدت حلقات طهي مباشرة على الهواء على يد أشهر الطهاة في الكويت، والتي ركزت على تحضير الأطباق التقليدية المرتبطة بالشهر الفضيل.



وقالت مسؤولة العلاقات العامة في البنك، جوان العبدالجليل، إن المبادرة تأتي التزاما من «الوطني» في تنظيم برنامجه السنوي «افعل الخير في شهر الخير» المستمر منذ أكثر من 3 عقود، وقد جاء اختيار الفعاليات التقليدية انطلاقا من دورنا كمؤسسة حريصة على دعم إعادة إحياء العادات والموروثــات الشـــعبية والتركيز على ما كل ما له دلالة، لافتة الى تاريخنا الاجتماعي والثقافي. كما أنها مناسبة للاحتفاء بالعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية.



وأضافت العبدالجليل، أن برنامج رمضان السنوي مستمر منذ 3 عقود انطلاقا من الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع بكافة فئاته، خاصة أن «الوطني» يولي أهمية قصوى للمبادرات الاجتماعية باعتبارها السبيل الأمثل لتحقيق التقدم والازدهار في المجتمع. وتنضم فعاليات حديقة وهران إلى برنامج رمضان لهذه السنة لتضيف بعدا إضافيا لبرنامجنا السنوي لا ينحصر فقط في العمل الاجتماعي وخدمة المجتمع، وإنما المشاركة الحية مع أفراد المجتمع ودعم الثقافة والموروث الاجتماعي والشعبي الذي نعتز به.



وينظم بنك الكويت الوطني خلال شهر رمضان برنامجا اجتماعيا متكاملا يتضمن توزيع وجبات إفطار وكسرة الصيام من خلال زيارات ميدانية مختلفة ومتنوعة يقوم بها فريق من المتطوعين من موظفي البنك بالإضافة إلى برامج ترفيهية وفعاليات تنافسية تشجع على الرياضة والاهتمام بصحة الصائمين.



ويواصل البنك سنويا مبادراته الإنسانية ودعمه لبرامج الرعاية الاجتماعية إيمانا منه بدورها في تجســــيد المــــسؤولية الاجتماعية وأثرها الفعال في خدمة المجتمع وأبنائه، كما أنها تعكس الدور القيادي الذي يلعبه البنك الوطني في هذا المجال منذ عقود طويلة.

.. وفي تقرير للبنك: الضغوط التضخمية تعزز من ارتفاع الدولار

أشار التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني عن أسواق النقد إلى أن الضغوط التضخمية تعزز من ارتفاع الدولار، مبينا أن مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 8.5% في مارس الماضي، وصولا إلى أعلى مستوياته التي سجلها أثناء إدارة الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان في عام 1981.



وباستثناء المواد الغذائية والطاقة، ارتفعت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بمعدل أقل من المتوقع بوصوله إلى 6.5% على أساس سنوي و0.3% على أساس شهري، مما أعطى بعض الأمل في إمكانية تراجع التضخم الكلي، وساهمت العوامل المعتادة في دفع مستوى التضخم إلى الارتفاع، إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.8% وأسعار الطاقة بنسبة 32% خلال العام، وارتفعت أسعار البنزين وحدها بنسبة 18.3% خلال الشهر على خلفية الحرب في أوكرانيا والضغوط التي عصفت بالإمدادات.



وبعد صدور أحدث أرقام مؤشر أسعار المستهلكين، صدر مؤشر أسعار المنتجين الكلي وتجاوزت القراءات الأساسية كل التقديرات، مما أدى إلى القضاء على أي فرصة لتيسير الاحتياطي الفيدرالي لسياساته، وقفزت أسعار المنتجين في مارس بنسبة 1.4% مقارنة بالشهر السابق وبنسبة 11.2% عن مستويات العام الماضي، فيما يعد أعلى نسبة على الإطلاق، كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 1% في مارس عن الشهر السابق وارتفع بنسبة 9.2% عن العام الماضي، مما يتناقض مع أحدث قراءة لمعدل تضخم مؤشر أسعار المستهلك، والذي أظهر تباطؤ وتيرة نمو التضخم الأساسي.



وصرحت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد بأن الزيادة البطيئة التي شهدها مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي توضح تطورا «مرحبا به» في خفض التضخم، مضيفة أنها ستتطلع «لمعرفة ما إذا كنا سنستمر في رؤية الاعتدال في الأشهر المقبلة».



إلا أنه إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم، لم تواكب أجور الموظفين تكاليف المعيشة، كما انخفض متوسط الدخل الحقيقي في الساعة بنسبة 0.8% على أساس شهري، وقد يؤدي عدم القدرة على مواكبة التكاليف إلى زيادة الضغوط التضخمية. وتفاعلت الأسواق بشكل إيجابي مع بيانات التضخم، حيث ارتفعت الأسهم وتراجعت عائدات السندات الحكومية. وبعد صدور بيانات التضخم القوية، قامت الأسواق بتسعير رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي القادم بنسبة 98%، وأدى تزايد الضغوط على السلع وحالة عدم اليقين الجيوسياسية إلى زيادة توقعات التضخم وبالتالي زيادة حدة توقعات رفع أسعار الفائدة، ويقوم السوق أيضا بتسعير ارتفاع أسعار الفائدة بواقع مرتين في اجتماع 15 يونيو المقبل، وإذا تحققت تلك التوقعات بالفعل، فيعني ذلك ارتفاع أسعار الفائدة القياسية في الولايات المتحدة بنسبة 1.25% خلال 6 أشهر.



وعلى صعيد العملات الأجنبية، احتفظ الدولار بصدارته مقابل العملات الرئيسية الأخرى وواصل ارتفاعه مقابل الين الياباني بعد صدور تقرير التضخم، ليبلغ الدولار مقابل الين الياباني مستوى مرتفع جديد عند 126.66 يوم الجمعة في ظل اكتساب الدولار لمزيد من الزخم.



تماشيا مع التوقعات، لم يعلن البنك المركزي الأوروبي عن أي تغييرات في سياسته النقدية في اجتماعه خلال 14 أبريل الماضي وأبقى على كل أسعار الفائدة دون تغيير، مع بقاء سعر الإيداع عند مستوى -0.50%، ولم يتم الإعلان عن تغييرات كبرى في التوجيهات المستقبلية أو وتيرة إنهاء برنامج التيسير الكمي، وتم تأكيد صافي المشتريات بموجب التطبيق عند مستوى 40 مليار يورو في أبريل، و30 مليار يورو في مايو و20 مليار يورو في يونيو، إلا أنه كان هناك تعديل بسيط في نبرة المركزي الأوروبي فيما يتعلق بوتيرة الشراء بعد يونيو.