أطلقت شركة العقارات المتحدة، فعالياتها الرمضانية في عالم المارينا وذلك بالتزامن مع استقبالها للشهر الفضيل، حيث تتضمن الفعاليات أنشطة وبرامج ترفيهية متنوعة لكل الزوار وأفراد العائلة تشمل المسابقات اليومية والفوازير الرمضانية فضلا عن احتفالية القرقيعان وذلك عبر حسابات عالم المارينا في التواصل الاجتماعي لتتيح للمشاركين فرصة الفوز بجوائز قيمة.



وتقام هذه الفعاليات في كل أرجاء عالم المارينا والتي تزدان مرافقها بالزينة الرمضانية تتخللها أمسيات موسيقية شرقية وتصاحبها مزيج من الضيافة العربية الأصيلة تشمل تقديم القهوة والحلويات لإثراء تجربة فريدة للرواد والزوار.



وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس أول إدارة الأملاك، راشد حمود حمادة «يسرنا أن نستقبل الشهر الفضيل هذا العام بجملة من الأنشطة والبرامج الرمضانية الهادفة إلى خلق أجواء تفاعلية مميزة بين عالم المارينا وكل زوارنا الكرام، إذ نسعى دوما إلى تلبية رغبات واحتياجات عملائنا من خلال إقامة الفعاليات الترفيهية والترويحية لجعل عالم المارينا وجهتهم الأولى خلال شهر رمضان المبارك وعلى مدار العام».