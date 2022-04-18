في إطار استراتيجيتها الرامية لتوسيع قاعدة خدماتها ومنتجاتها في الأسواق الإقليمية والعربية عبر ربطها بالتسويق الإلكتروني، وتأكيدا منها على اهتمامها المتواصل براحة عملائها من كافة الشرائح والفئات، وقعت شركة «الهدى» التابعة لشركة «ميزان القابضة»، اتفاقية تعاون مشترك مع «جملة».



وبهذه المناسبة، أوضح المدير العام في شركة الهدى حمد الوزان، في بيان صحافي، أن التعاون مع «جملة» سيساهم في زيادة قاعدة عملاء الشركة ورفع حصتها السوقية، ما يتيح للشركة للوصول إلى أكثر من 1300 شركة مسجلة في «جملة» من فئة شركات التجهيزات الغذائية وتجارة التجزئة.



وأضاف أن هذا التوجه سيعزز تقديم خدمات ميسرة للعملاء، لافتا إلى أن التوجه التجاري نحو التسويق الإلكتروني بات عالميا ومسايرته تمثل دعائم استراتيجية الشركات العاملة في كافة القطاعات الغذائية والخدمية وغيرها من القطاعات. وقال حمد الوزان إن الاتفاقية تعكس أيضا حرص الشركة على مواكبة التطورات في الأسواق الاقليمية، مؤكدا أن توفير منتجات «الهدى» على «جملة»، سيقوم بتحسين خدمات التوصيل والتوزيع لتفادي أي عجز في منتجات الشركة لدى المستهلكين من المطاعم والمقاهي والكافيهات. من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمنصة «جملة» د.محمد غلوم إن الاتفاق من شأنه توفير عروض مميزة على جميع المنتجات لجميع شركات قطاع الخدمات الغذائية، فضلا عن تطوير استراتيجيات البيع وزيادة حصة «الهدى» في سوق الخدمات الغذائية. وأضاف أن اتفاقية التعاون المشترك مع «الهدى» ستحقق مزيدا من توفير الفرص للسوق، كما تساهم في تعزيز قاعدة عملاء «الهدى» وتسهيل توزيع المنتجات عبر «جملة» المتخصصة في هذا المجال بالسوق المحلي. من جانبها، قالت مدير أول المجموعة التجارية في «جملة» هبه البحرة إن «جملة» منصة إلكترونية تتخصص في توريد المنتجات إلى المطاعم والفنادق والمقاهي حيث تعمل على تسويق 70 ألف منتج ولديها نحو 3 آلاف علامة تجارية و180 مورد و1300 مطعم ومقهى وتجهيزات غذائية.