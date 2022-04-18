أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في الكويت، عن شراكتها وتعاونها مع نادي أسباير للأطفال Aspire Kids Club، النادي التثقيفي الترفيهي والتعليمي للأطفال، بهدف غرس القيم وروح العطاء بين الاطفال خلال شهر رمضان المبارك.



وشملت المبادرات التي تم تنظيمها في إطار التعاون بين المؤسستين لتوزيع وجبات الإفطار في جميع أنحاء الكويت ومشاركة فرحة القرقيعان مع الأطفال في مستشفيات الكويت من خلال تقديم هدايا تعليمية.



وفي بيان لها أشارت stc إلى أن شراكتها مع نادي أسباير للاطفال تتماشى مع مبادراتها الرمضانية المتنوعة لهذا العام، والتي تهدف إلى توعية جيل الشباب بأهمية العطاء للمجتمع، والمشاركة في المبادرات الإنسانية المتنوعة، واستعراض أهمية الدور الجماعي الذي يلعبه الأفراد داخل مجتمعاتهم.



وتماشيا مع سلسلة المبادرات التي أقيمت في إطار حملتها الرمضانية لهذا العام، أكدت stc أنها تطمح إلى ترسيخ القيم التي من شأنها أن تساعد في تمكين جيل الشباب بما يحقق الازدهار في المستقبل.



ويعد تعاون stc مع نادي أسباير إحدى الفعاليات والأنشطة العديدة التي أطلقتها الشركة منذ بداية شهر رمضان، والتي تم تنظيمها جميعا لغرس قيم ومبادئ شهر رمضان، مشيرة الى «ان إشراك أعضاء المجتمع من جميع الأعمار في المفاهيم التوعوية التي توفر يد العون لمن هم في حاجة إليها يمثل ركيزة استراتيجية في إطار المسؤولية الاجتماعية لشركة stc».



وبهذا الصدد، قالت مدير عام اتصالات الشركات في stc دانة الجاسم: «يسعدنا أن نتشارك مع نادي أسباير رؤيتهم والتي تتمحور حول تثقيف وتعليم الأطفال من خلال أنشطة ترفيهية وفعاليات متنوعة وهادفة».



من ناحيتها، قالت طيبة الرويح مبادرة في ثقافة الطفل وصاحبة فكرة نادي اسباير التثقيفي للطفل: «نحرص في نادي اسباير التثقيفي للطفل على اثراء معرفة الطفل وغرس القيم وشغل وقت فراغهم بما هو مفيد، وبمناسبة الشهر الفضيل تعاونا مع شركة الاتصالات الكويتية stc في إطار المسئولية الاجتماعية من خلال حملة ازرع الخير تحصده وهي من ضمن البرنامج الرمضاني المميز الذي يهدف إلى تثقيف وزيادة الوعي لدى الأطفال في العمل التطوعي والمشاركة وإدخال السعادة لمن حولنا في المجتمع».