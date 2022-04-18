في إطار برنامجه للمسؤولية المجتمعية والذي يقدم العديد من الأنشطة المميزة بمناسبة شهر رمضان، شارك البنك الأهلي المتحد في حفل قرقيعان الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون، والذي تضمن فقرات متنوعة ومسابقات وتوزيع هدايا القرقيعان على الأطفال.



وتعليقا على هذه المشاركة قالت رئيس إدارة المسؤولية المجتمعية والإعلام الاجتماعي بالبنك الأهلي المتحد فاتن التميمي، إن البنك يولي اهتماما بالغا بإخواننا وأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام، وفي هذا الإطار حرص على مشاركة الأطفال في الجمعية الكويتية لمتلازمة داون فرحة القرقيعان، معربة عن أملها في أن يكون البنك قد عبر لهم ولعائلاتهم عن اهتمام المجتمع بهم، وساهم في إدخال السرور والفرحة على قلوبهم في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان، شهر المشاركة والتراحم والمبادرات الإنسانية التي تعكس التكاتف والتلاحم بين جميع شرائح المجتمع.



وأضافت التميمي: يأتي حرص البنك الأهلي المتحد على المشاركة في مثل هذه الفعاليات المميزة انطلاقا من الشعور بالمسؤولية تجاه كل شرائح المجتمع والحرص على مشاركتهم في مختلف المناسبات، وهو ما يتماشى مع برنامج البنك الأهلي المتحد للمسؤولية المجتمعية والذي يهدف الى دعم جميع مبادرات العمل التطوعي والإنساني، انسجاما مع القيم الاجتماعية، وتعزيزا لأهداف التنمية المستدامة.