أجرى البنك التجاري سحبه الأسبوعي على حساب النجمة، أمس الأحد، في مبنى البنك الرئيسي، حيث توج الفائز مسفر مبارك العجمي بجائزة 5 آلاف دينار.



وتم السحب بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة منصور الظفيري، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية المتمثلة في التباعد الاجتماعي، فيما قام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



يذكر أن جوائز «حساب النجمة» مميزة بحجم مبالغ الجوائز المقدمة، بالإضافة إلى تنوعها طوال السنة، والتي تتضمن سحوبات أسبوعية بقيمة 5 آلاف دينار، وشهرية بقيمة 20 ألف دينار، بالإضافة الى جائزة نصف سنوية بقيمة 500 ألف دينار، وسحب آخر العام على أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب مصرفي في العالم بقيمة 1.5 مليون دينار.



وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل لدخول السحوبات، فمن المعروف أنه يمكن فتح الحساب فقط بإيداع 500 دينار ويجب أن يكون في الحساب مبلغ لا يقل عن 500 دينار للتأهل ودخول جميع السحوبات على كل الجوائز التي يقدمها الحساب، فكلما زاد رصيد العميل زادت فرصة الفوز، فضلا عن المزايا الإضافية التي يوفرها الحساب، إذ يحصل العميل على بطاقة سحب آلي ويستطيع الحصول على بطاقة ائتمان بضمان الحساب وكذلك الحصول على كل الخدمات المصرفية من البنك التجاري.